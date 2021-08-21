بايدن يتفق مع رئيس الوزراء الإيطالي على وضع خطة مشتركة بشأن أفغانستان

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الوضع في أفغانستان.

موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان: "ناقشا أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الممثلين العسكريين والمدنيين في كابول، الذين يعملون بلا كلل لإجلاء مواطنيهم، والأفغان الذين دعمونا بشجاعة ودعموا حلف شمال الأطلسي خلال الحرب ، وغيرهم من السكان المحليين الضعفاء".

كما اتفق بايدن مع رئيس الوزراء الإيطالي على وضع خطة مشتركة بشأن أفغانستان في اجتماع G7 المقبل.

هذا ورجَح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، انتهاء مهمة إجلاء الأمريكيين من أفغانستان بحلول الحادي والثلاثين من شهر آب/أغسطس الجاري.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية مساء الجمعة إن الجيش الأميركي استخدم ثلاث طائرات هليكوبتر عسكرية لنقل 169 أميركيا إلى المطار في كابول من مبنى يبعد عن المطار 200 متر فقط.

كما استؤنفت عمليّات إجلاء المدنيّين من مطار كابل بعدما كانت قد توقّفت لساعات عدّة جرّاء عدم قدرة القاعدة الأمريكيّة في قطر على استيعاب المزيد من الأشخاص، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكيّة (البنتاغون).

ويذكر أنه في 15 آب/أغسطس استطاعت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي طالبان وبقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرق كابول، الولاية الوحيدة خارج سيطرة حركة "طالبان".

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