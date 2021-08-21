أستراليا: شرطة سيدني تشن حملة على احتجاج مزمع ضد العزل العام

دفعت السلطات بأستراليا، اليوم اليوم السبت، بأكثر من 1500 شرطي إلى سيدني لمنع احتجاج مزمع ضد العزل العام المفروض لاحتواء كوفيد-19.

كما أغلقت الشرطة بعض طرق النقل العام المؤدية إلى وسط مدينة سيدني، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أنه تم التخطيط لاحتجاج مماثل في مدينة ملبورن التي يقطنها أيضا أكثر من خمسة ملايين نسمة والتي تشهد سادس عزل عام منذ بدء الجائحة.

يشار إلى أن السلطات تفرض عزلا عاما صارما منذ أسابيع على مدينة سيدني التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة والتي تواجه صعوبة في احتواء تفش لسلالة دلتا السريعة الانتشار.

وكان الامتثال لقواعد الصحة العامة أحد الأسباب الرئيسية التي تم الاستشهاد بها وراء نجاح أستراليا في التصدي للجائحة فيرروس كورونا قبل الموجة الثالثة من الإصابات جراء سلالة دلتا.

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