الناتو: عمليات الإجلاء من مطار كابل بطيئة لتجنب الاشتباك مع طالبان والمدنيين

قال حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إنه تم إجلاء نحو 12 ألف أجنبي وأفغاني يعملون لدى السفارات وجماعات الإغاثة الدولية من أفغانستان منذ دخول مقاتلي طالبان العاصمة كابول.

وأضاف مسؤول بالحلف، رفض الكشف عن هويته، لوكالة "رويترز"، أن

"عملية الإجلاء بطيئة لأنها محفوفة بالمخاطر لأننا لا نريد أي شكل من أشكال الاشتباكات مع أعضاء طالبان أو المدنيين خارج المطار"

وفي وقت سابق، أعلن "الناتو"، أنه تم إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من مطار كابل منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية الأحد الماضي.

وأضاف أن الحشود ما زالت خارج المطار، في مسعى مستميت للفرار.

وتبرأت طالبان من مسؤوليتها عن الاضطرابات في المطار الذي حاصره آلاف الساعين للفرار قائلة إنه كان يمكن للغرب ترتيب خطة أفضل للإجلاء.

واستطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية كابل، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

كما شهد مطار كابل، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.

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