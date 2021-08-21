تايوان: الصين تحلم بـ"محاكاة" طالبان

قال وزير خارجية تايوان جوزيف وو، اليوم السبت، إن الصين تريد "محاكاة" حركة طالبان، مشيرا إلى أن بلاده لا تريد الخضوع للشيوعية أو التعرض لجرائم ضد الإنسانية.

وأعاد الوزير نشر فيديو لمتحدث الخارجية الأمريكية الذي يدعو فيه الصين لوقف الضغط على الجزيرة، موجها الشكر للولايات المتحدة على دعمها لرغبات ومصالح شعب تايوان.

Thanks for upholding the wishes & best interests of the people of #Taiwan. They include democracy & freedom from communism, authoritarianism & crimes against humanity. #China dreams of emulating the #Taliban, but let me be blunt: We've got the will & means to defend ourselves. JW https://t.co/p71Mru2RLl — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) August 21, 2021

وقال إن هذه الرغبات "تشمل الديمقراطية والتحرر من الشيوعية والاستبداد والجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف "تحلم الصين بمحاكاة طالبان، لكن دعني أكون صريحا: لدينا الإرادة والوسائل للدفاع عن أنفسنا".

شهد السقوط المفاجئ لكابول تركيزا من وسائل الإعلام الرسمية الصينية حول "تدهور الهيمنة" الأمريكية، ووصفت صحيفة "غلوبال تايمز" المقربة من الحزب الحاكم في الصين الفوضى في أفغانستان بأنها "درس يجب أن تتعلمه تايوان".

وقالت الصحيفة في وقت سابق، "صدمة تخلي الولايات المتحدة عن نظام كابل شعرت بها بقوة أكبر في بعض أجزاء آسيا وخاصة في تايوان. تايوان بلا شك هي المنطقة الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة للحماية".

يذكر أن بكين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، وتتصدى بقوة لأي محاولات دبلوماسية للاعتراف بالجزيرة كدولة مستقلة.

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