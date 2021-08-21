مسؤول في طالبان: لم نخطف أي أجنبي لكننا نستجوب بعضهم

قال مسؤول في حركة طالبان اليوم السبت إن مقاتلي الحركة لم يخطفوا أي أجنبي لكن بعض الأجانب يخضعون للاستجواب قبل السماح لهم بمغادرة أفغانستان.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز "سيواصل مقاتلونا التحلي بضبط النفس".

واستبعد وقوع حوادث خطف لأجانب لكنه أضاف "نحن نستجوب بعضهم قبل خروجهم من البلاد"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتشهد أفغانستان المزيد من العنف مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد والذي يكتمل في أيلول/ سبتمبر المقبل، ما أجبر آلاف المدنيين على ترك بيوتهم وقراهم والنزوح إما إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو التوجه إلى دول مجاورة، لا سيما باكستان وإيران.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

كما شهد مطار كابل، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.