اختطاف 60 شخصا على يد قطاع طرق في ولاية زمفرا النيجيرية

اختطف قطاع طرق، 60 شخصا على الأقل في ولاية زمفرا النيجيرية، خلال هجوم ليلة أمس على بلدة بالولاية، في الوقت الذي ينفذ الجيش هجمات جوية في الولاية للسيطرة على الوضع.

القاهرة - سبوتنيك . وصرح مفوض الإعلام في الولاية، إبراهيم دوسارا، لقناة "تي في سي نيوز" النيجيرية، قائلا: "استيقظنا اليوم، وسمعنا أن قطاع الطرق غزوا قرية ريمي في بلدة باكورا أل جي ايه، واختطفوا حوالي 60 شخصا، رغم أن هذا لم يتم تأكيده بعد"، مشيرا إلى أن وكالات الأمن ومسؤولين يعملون على التأكد من العدد الحقيقي للأشخاص الذين تم اختطافهم، وما إذا كان هناك ضحايا.

وأشار المفوض إلى أن قطاع طرق يكثفون هجماتهم على الولاية ردا على العملية العسكرية التي ينفذها الجيش، لاسيما القوات الجوية.

ونوه المسؤول إلى أن 5 أشخاص قد قتلوا واختطف 15 آخرين، خلال هجوم نفذه قطاع طرق مسلحين على نفس البلدة منذ 5 أيام.