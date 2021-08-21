"طالبان" تشكل لجنة للتواصل مع وسائل الإعلام وحل مشكلاتها

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية (المحظورة في روسيا)، اليوم السبت، تشكيل لجنة للتواصل مع وسائل الإعلام وحل مشكلاتها، وسط مطالبات دولية للحركة باحترام حرية الرأي عقب سيطرتها على البلاد.

القاهرة- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في بيان، إن "إمارة أفغانستان الإسلامية شكلت لجنة ثلاثية لطمأنة وسائل الإعلام وحل مشاكلها. وتضم هذه اللجنة عضوا من اللجنة الثقافية في الإمارة الإسلامية، ونائب رئيس جمعية الدفاع عن الإعلام، وعضوا من قيادة شرطة كابول".

يذكر أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) بسطت سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، فيما سيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت الحركة يوم 15 أغسطس/ آب الجاري، على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

وأعلن الرئيس غني، في وقت سابق، أنه "قرر مغادرة البلاد لمنع المذبحة"، فيما قالت الإمارات العربية المتحدة إنها استضافته لأسباب إنسانية.

واتهمت حكومة أشرف غني "طالبان" باغتيال العديد من العاملين بمجال الإعلام خلال السنوات القليلة الماضية، فيما نفت الحركة سابقا ضلوعها في استهداف أي مدنيين.

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