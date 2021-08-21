بوتين وأردوغان يتفقان على تعزيز التنسيق الثنائي حول القضية الأفغانية

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش الوضع في أفغانستان مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي.

وجاء في بيان الكرملين: "تمت مناقشة الوضع حول أفغانستان بالتفصيل. وتمت الإشارة إلى أهمية ضمان الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد والالتزام الصارم بالنظام والشرعية. وتم التأكيد على الطبيعة ذات الأولوية للمهام في مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات. وأتفق الرئيسان على تعزيز التنسيق الثنائي بشأن القضايا الأفغانية".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيسان تطرقا أيضًا إلى قضايا التعاون التجاري والاقتصادي ، ولا سيما في مجال الطاقة.