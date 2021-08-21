مقتل 16 شخصا في هجوم على قرية في النيجر أثناء صلاة الجمعة

لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم في هجوم على قرية جنوب غربي النيجر، حيث نفذت جماعات مسلحة عمليات قتل للمدنيين هذا العام.

ونقلت "رويترز"، اليوم السبت، عن رئيس البلدية هاليدو تسيبو أن مسلحين مجهولين أطلقوا النيران أثناء صلاة الجمعة في قرية ثيم بمنطقة تيلابري وقتلوا 16 شخصا.

وأكد مصدر أمني وقوع الهجوم، مشيرا إلى أن عدد القتلى بلغ 17.

ويوم الاثنين الماضي، قتل 37 مدنيا من بينهم 14 طفلا، في هجوم على قرية في نفس المنطقة.

وذكر تقرير صادر خلال الشهر الجاري، عن منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، أن جماعات مسلحة في منطقتي تيلابري وتاهوا في النيجر قتلت أكثر من 420 مدنيا وطردت عشرات الآلاف من ديارهم خلال العام الجاري.

وجاءت الهجمات في إطار صراع أوسع ممتد عبر المناطق الحدودية في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر بمنطقة الساحل الأفريقي.

ويسعى مسلحون على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا ودول أخرى) للسيطرة على هذه المنطقة.