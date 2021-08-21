رئيس المجلس العسكري التشادي يعين أعضاء اللجنة الفنية للمشاركة في الحوار الوطني

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في التشاد، محمد إدريس ديبي، ظهر اليوم السبت، بشكل رسمي، تعيين أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بالحوار مع الحركات السياسية العسكرية ضمن الحوار الوطني الشامل.

القاهرة، 21 أغسطس - سبوتنيك. وفي بيان نشرته الرئاسة التشادية على موقعها، أوضحت أن "ديبي عين رسميا، ظهر اليوم، 28 عضوا للجنة الفنية الخاصة المتعلقة بمشاركة السياسيين العسكريين في الحوار الوطني الشامل".

كما كتب ديبي، على حسابه الرسمي على "تويتر": " قمنا للتو بتنصيب الشخصيات البارزة والأعضاء في اللجنة الفنية المتعلقة بمشاركة السياسيين العسكريين في الحوار الوطني الشامل، اللجنة سيرأسها الرئيس (الأسبق) كوكوني عويدي"، مشيرا إلى أن اختيارات الأعضاء جاءت لتاريخهم وتجربتهم وحكمتهم للقيام بهذه المهمة البالغة الأهمية.

وشدد ديبي على أن الحوار الوطني الذي يتعين على المجلس العسكري إجراؤه لن يكون وطنيا أو شاملا إلا بمشاركة جميع مكونات الأمة، موضحا، "ولهذا السبب فإن إخواننا السياسيين والعسكريين مدعوون إلى طاولة مفاوضات صريحة وأخوية ومباشرة".

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