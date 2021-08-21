وكالة: طالبان تمنع الموظفين الحكوميين من استئناف العمل

منعت حركة "طالبان" الموظفين الحكوميين في العاصمة الأفغانية، كابول، من العودة إلى مكاتبهم اليوم السبت.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن حمد الله وهو موظف حكومي أنه ذهب إلى المكتب هذا الصباح، إلا أن مقاتلين من طالبان منعوه من الدخول.

وقال إن مسلحي الحركة كانوا عند البوابة وأبلغوه بأنهم لم يتلقوا تعليمات بإعادة فتح مكاتب حكومية.

وأوضح أنهم نصحوا الموظفين بمشاهدة التلفزيون أو الاستماع إلى الراديو لمعرفة موعد استئناف العمل.

ونقلت الوكالة عن موظف آخر في بلدية كابول، اشترط عدم الكشف عن هويته أنه يشعر بخيبة أمل لأن الحركة لم تعد فتح مكاتب البلدية.

وظلت المباني الحكومية والمصارف ومكاتب جوازات السفر والمدارس والجامعات، مغلقة في معظمها، منذ استيلاء حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على السلطة قبل 6 أيام.

وخلال الأيام الماضية، كانت مجموعة من شركات الاتصالات الخاصة تعمل. ويتعين على حركة "طالبان" تشكيل حكومة بعد استيلائها على السلطة قبل أيام بسرعة أذهلت العالم.