بلينكن يتحدث عن اليوم العالمي لضحايا الإرهاب

وكتب على "تويتر"، اليوم السبت: "في هذا اليوم نتذكر ونكرم ضحايا الإرهاب الذي فقدناهم بسبب أعمال إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها".
وقال وزير الخارجية الأمريكي: "الولايات المتحدة الأمريكية لديها التزام وإصرار على محاسبة مرتكبي الجرائم الإرهابية".
يذكر أن الأمم المتحدة اعتمدة يوم الـ 21 من أغسطس/ آب، من كل عام، يوما عالميا لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، سواء المفقودين أو ذويهم، الذي تسببت الهجمات الإرهابية في فقدهم لأحبابهم.
On this International Day of Remembrance and Tribute to the #VictimsofTerrorism, we honor those we have lost to terrorism, at home and abroad. The United States stands resolute in our commitment to holding terrorists to account.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 21, 2021
وتؤكد الأمم المتحدة على أهمية دعم حقوق الضحايا وذويهم خاصة النساء والأطفال، ودعا إلى التكاتف لتعزيزة قدرة الدول للعمل في هذا المجال بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
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