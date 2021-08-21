بلينكن يتحدث عن اليوم العالمي لضحايا الإرهاب

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الاحتفال باليوم العالمي لضحايا الإرهاب، يعد مناسبة لنتذكر ونكرم الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في حوادث إرهابية.

وكتب على "تويتر"، اليوم السبت: "في هذا اليوم نتذكر ونكرم ضحايا الإرهاب الذي فقدناهم بسبب أعمال إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها".

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "الولايات المتحدة الأمريكية لديها التزام وإصرار على محاسبة مرتكبي الجرائم الإرهابية".

يذكر أن الأمم المتحدة اعتمدة يوم الـ 21 من أغسطس/ آب، من كل عام، يوما عالميا لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، سواء المفقودين أو ذويهم، الذي تسببت الهجمات الإرهابية في فقدهم لأحبابهم.

On this International Day of Remembrance and Tribute to the #VictimsofTerrorism, we honor those we have lost to terrorism, at home and abroad. The United States stands resolute in our commitment to holding terrorists to account. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 21, 2021

وتؤكد الأمم المتحدة على أهمية دعم حقوق الضحايا وذويهم خاصة النساء والأطفال، ودعا إلى التكاتف لتعزيزة قدرة الدول للعمل في هذا المجال بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.