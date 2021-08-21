منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا غير عادي لمناقشة الوضع في أفغانستان

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عقد اجتماع غير عادي، غدا الأحد، بمستوى الممثلين الدائمين لمناقشة التطورات الحالية والأحداث التي تشهدها أفغانستان.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، "بدعوة من السعودية، رئيس الدورة الحالية للقمة الإسلامية، ستعقد منظمة التعاون الإسلامي، الأحد 22 أغسطس، اجتماعا غير عادي مفتوح، على مستوى الممثلين الدائمين، لاستعراض الوضع الحالي والأحداث في أفغانستان".

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت يوم الأحد الماضي، أنها نجحت في إجلاء كافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان، بسبب الأوضاع غير المستقرة، وذلك على خلفية سيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على العاصمة كابل ودخول القصر الرئاسي.

هذا وتلقى فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأربعاء الماضي، اتصالا هاتفيا، من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن. وأكدت وكالة الأنباء السعودية، على أن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، كما بحث الاتصال، أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في أفغانستان، والمستجدات في المنطقة.

واستطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية كابل، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين. ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

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