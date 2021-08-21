واشنطن تجلي 2500 أمريكي من أفغانستان خلال أسبوع

قال مسؤولان أمريكيان، اليوم السبت، إن واشنطن أجلت 2500 أمريكي من العاصمة الأفغانية، كابول، خلال الأسبوع الماضي.

وفي إفادة للصحفيين في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قال الميجور جنرال وليام تايلور إن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان بلغ 17 ألفا بينهم 2500 أمريكي، بحسب "رويترز".

وقال المتحدث باسم البنتاغون حون كيربي إنه ليس لديه رقم محدد بشأن أعداد الأمريكيين الذين لا يزالون في كابول وأفغانستان عموما.

وأكد المسؤولان أن الولايات المتحدة في صراع مع الوقت والمكان لإجلاء الأشخاص الراغبين في مغادرة أفغانستان.

يذكر أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) بسطت سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، فيما سيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت الحركة يوم 15 أغسطس/ آب الجاري، على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

وعقب سيطرة طالبان على السلطة بدأت الدول الغربية في إجلاء رعاياها من أفغانستان، بينما تدفق آلاف الأفغان على مطار كابول رغبة في السفر إلى خارج البلاد.

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