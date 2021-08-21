أردوغان يؤكد لميركل أن بلاده لن تتحمل عبء هجرة إضافية من أفغانستان

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل خلال محادثة هاتفية، أن بلاده لن تتحمل عبء هجرة إضافية مصدرها أفغانستان.

وأصدرت الرئاسة التركية، مساء اليوم السبت، بيانا تناول المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، حيث بحث الطرفان الملف الأفغاني وقضية الهجرة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "الأناضول" التركية.

ووفقا للبيان، فإنه من الضروري "منع حدوث مأساة إنسانية في مواجهة الهجرة من أفغانستان، وتقديم المساعدة العاجلة لهؤلاء الأشخاص في أفغانستان والدول المجاورة".

وذكر أردوغان أيضا أنه "من أجل تخفيف الضغط، يجب زيادة المساهمات المالية لمؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لضمان قيامها بدور أكثر نشاطا".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "حدوث موجة جديدة من الهجرة "أمر حتمي"، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في أفغانستان وإيران، وقال:

"إن تركيا التي تستضيف حاليًا 5 ملايين لاجئ، لا يمكنها التعامل مع عبء الهجرة الإضافي الناشئ من أفغانستان".

وشدد أردوغان على أنه "على أوروبا واجبات مهمة لحل مسألة الهجرة الأفغانية غير النظامية في أقرب وقت ممكن قبل أن تتحول إلى أزمة".

وجدد الرئيس التركي التأكيد على "استعداد تركيا للاستمرار في تشغيل وتأمين مطار كابول الدولي في المستقبل إذا توفرت الظروف، بما يساهم في تبديد قلق جميع الأطراف، على رأسها الشعب الأفغاني والرأي العام العالمي".

وشهد مطار كابول حالة واسعة من الفوضى نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد على متن الطائرات الأجنبية القادمة لإجلاء الرعايا والمتعاونين الافغان.