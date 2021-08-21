مكالمة هاتفية بين أردوغان وميركل لبحث الوضع في أفغانستان وقضية الهجرة

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم السبت، علاقات البلدين، وقضايا إقليمية هامة، بداية بتطورات الوضع في أفغانستان وملف الهجرة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء "الأناضول" التركية، حيث أكد أردوغان أن تركيا يمكنها تحمل مسؤولية تأمين وتشغيل مطار العاصمة الأفغانية، كابول، مستقبلا إذا تهيأت الظروف المناسبة.

وأشار أردوغان إلى ضرورة أن تحتضن الحكومة المقرر تشكيلها جميع أفراد الشعب الأفغاني وتمثله.

هذا وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، أرني كولاتس، أمس الجمعة، أن ألمانيا سترسل مروحيتين إلى أفغانستان، وستدعم الجيش الألماني، بما في ذلك إجلاء المواطنين الألمان من المناطق الخطرة.

كما أن تركيا أجلت 324 شخصا من كابول على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلاد بعد سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية.

وشهدت العاصمة الأفغانية، كابول، يوم الأحد الماضي، حالة من الفوضى بعدما سيطرت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على معظم المدن الكبيرة بالبلاد وسيطرت على العاصمة كابول، وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد، كما أن المطار شهد فوضى عارمة، إذ امتلأ بمئات المواطنين حاولوا الفرار من البلاد، وأظهرت صور ومقاطع مصورة اقتحام عدد كبير منهم مدرجات الإقلاع رغم خطورة ذلك على حياتهم.