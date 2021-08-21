صيدلي أمريكي يواجه السجن 120 عاما بسبب وثائق لقاحات كورونا

يواجه صيدلي أمريكي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 120 عاما، بسبب بيع وثائق خاصة بتطعيمات كورونا، على الإنترنت، يمكن استخدامها في إثبات حصول غير المطعمين على اللقاحات.

ذكر ذلك موقع "ويب إم دي" الأمريكي، مشيرا إلى أن السلطات الأمريكية ضبطت صيدلي أمريكي يدعى تانغ تانغ، 34، يوم الثلاثاء الماضي، لاتهامه ببيع 125 وثيقة خاصة بتطعيمات كورونا، يمكن استخدامها في تزوير البطاقات الخاصة بإثبات الحصول على التطعيم من عدمه.

وقال الموقع، في تقرير عن تزوير بطاقات اللقحات، إن الصيدلي الأمريكي متهم بعرض 125 "بطاقة تطعيم" خاصة بلقاحات كورونا، تستخدمها السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية لمنح المطعمين إثبات يمكن استخدامه في المعاملات الرسمية.

Getting vaccinated against #COVID19 is the best thing to do for everyone’s health. Your COVID-19 vaccine helps protect you, and it helps protect others like children too young to get vaccinated or those with weakened immune systems.



Get your vaccine: https://t.co/xbvNiaVJKV. pic.twitter.com/f7OA8XvQcR — CDC (@CDCgov) August 17, 2021

ولفت الموقع إلى أن الصيدلي، المقيم في ولاية شيكاغو، متهم بعض تلك الوثائق على موقع التجارة الإلكترونية "إيباي" خلال شهري مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن الصيدلي تانغ، يواجه 12 تهمة بسرقة وثائق حكومية، مشيرة إلى أن الحكم في كل منها يمكن أن يصل إلى 10 سنوات سجن، بإجمالي أكثر من 120 عاما.

A Chicago pharmacist has been arrested and charged with selling 125 COVID-19 vaccination cards on eBay. If convicted, he could face up to 120 years in prison. https://t.co/uNGPI5pB25 pic.twitter.com/xsf9m2fQfD — WebMD (@WebMD) August 21, 2021

ونوه الموقع إلى قول عميل خاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، إن بيع وثائق تساعد غير المطعمين على إثبات حصولهم على التطعيم المضاد لكورونا ببطاقة مزيفة، يضع حياة ملايين الأمريكيين، الذين التزموا بأخذ اللقاحات في خطر، مؤكدا أنه له تبعات خطير على الجميع.

ويدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن، باستمرار إلى الإسراع في أخذ اللقاحات لتجنب الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، بينما يرفض البعض أخذ اللقاحات لأسباب تختلف من شخص إلى آخر ويتعلق بعضهم بمدى ثقتهم في قدرتها على مكافحة الفيروس، أو خوفا من الأعراض الجانبية المحتملة على من يأخذونها.