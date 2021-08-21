"غريس" يضرب شرق المكسيك ويقتل 8 أشخاص منهم 6 من أسرة واحدة

أعلنت السلطات المكسيكية أن الإعصار "غريس" أودى بحياة ثمانية أفراد على الأقل، بعدما أصبح واحدا من أقوى العواصف التي تضرب ساحل خليج المكسيك خلال سنوات.

واجتاح إعصار غريس المكسيك اليوم السبت مصحوبا بأمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات طينية، وتسبب في انقطاع الكهرباء واقتلاع الأشجار.

وذكرت الحكومة الاتحادية أن الإعصار أودى بحياة ثمانية منهم ستة أفراد من أسرة واحدة، بحسب "رويترز".

#IMPORTANTE Al menos 8 personas murieron, varias de ellas menores, y otras 3 están desaparecidas, tras el paso del #HuracánGrace, informó el Gobernador de #Veracruz, #CuitláhuacGarcía.



22 municipios fueron declarados en emergencia y se prevé que otros 3 pasen a esa categoría. pic.twitter.com/kq01ejLjFL — Juan Carlos Abreu (@jc_abreu) August 21, 2021

​والإعصار غريس عاصفة من الفئة الثالثة على مقياس سافير-سيمبسون للأعاصير المؤلف من خمس درجات ووصل إلى الساحل قرب منتجع تيكولوتلا بولاية فيراكروز في الساعات الأولى من الصباح مصحوبا برياح قوية بلغت سرعتها 201 كيلومتر في الساعة.

ونشرت وسائل إعلام محلية مشاهد لفيضانات عارمة في منطقة خالابا بولاية فيراكروز.

#ÚltimaHora 🚨⛈

El Gobernador de #Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó la muerte de 8 personas y 3 desaparecidos tras el paso del huracán #Grace.#Canal10 #quierotv pic.twitter.com/AQYeGS1ocq — quiero tv (@quierotv_gdl) August 21, 2021

​وقالت السلطات، إن غريس اجتاح ساحل المكسيك المطل على الكاريبي الأسبوع الماضي وتسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو 700 ألف شخص لكن دون التسبب في خسائر في الأرواح، لافتا إلى أنه كما اجتاح جريس جاميكا وهايتي اللتين ما زالتا تعانيان من آثار زلزال بلغت قوته 7.2 درجة وكان الإعصار مصحوبا بأمطار غزيرة.

حث الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الناس في خمس ولايات على البحث عن مأوى من الملاجئ أو المرتفعات للهروب من خطر إعصار غريس.

Estoy en comunicación con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. El huracán entrará por Nautla a la una de la mañana, aproximadamente. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 21, 2021

​وقال لوبيز أوبرادور على "تويتر": "أطلب من سكان مناطق فيراكروز وبويبلا وسان لويس بوتوسي وتاماوليباس وهيدالغو أن يلجؤوا إلى الأماكن المرتفعة مع الأقارب وفي الملاجئ التي يتم إنشاؤها".

وقال إن الآلاف من عمال الطوارئ من خدمة الحماية المدنية والجيش ومرفق الكهرباء التابع للدولة، قد تم تأهيلهم للتعامل مع الإعصار.

وحذر المركز الوطني للأعاصير من حدوث عاصفة خطيرة، عندما يتم دفع مياه البحر فوق مستويات المد الطبيعية، عندما ضرب الإعصار المدينة.

وبحلول الساعة 7 صباحًا بتوقيت وسط أمريكا (1200 بتوقيت جرينتش) ، كانت عاصفة من الفئة 1 مع رياح قصوى سرعتها 90 ميلاً في الساعة (150 كم / ساعة).

وقال المركز ومقره ميامي إن المركز كان على بعد 60 ميلا (100 كيلومتر) شرق وشمال شرق مكسيكو سيتي، قبل أن تضرب "غريس" الأرض.

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