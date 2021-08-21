الجيش الإسرائيلي: الأحداث خطيرة بالمنطقة الجنوبية ولن نقبل أي خروقات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم السبت، إن الأحداث التي تشهدها المنطقة الجنوبية خطيرة ولن نقبل أي خروقات والمساس بالسيادة الإسرائيلية.

وقال غانتس متحدثا للقناة 13 الإسرائيلية، إن "هذه بالتأكيد أحداث خطيرة للغاية وسيكون لها رد فعل".

ووقعت، اليوم السبت، اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين على الحدود خلفت عشرات الجرحى من بينهم شرطي إسرائيلي وفتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما وأصيب كلاهما بجروح خطيرة.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية 3 غارات جوية استهدفت موقعا تابعا للفصائل الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك فيما يعتقد أنه رد على إصابة الجندي الإسرائيلي خلال الاشتباكات مع الفلسطينيين شرق مدينة غزة.

وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" إن "الطائرات الإسرائيلية تقصف موقع عرين التابع للمقاومة غرب النصيرات بـ 3 صواريخ".

فيما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان "وفقا لتقييم الوضع في الجيش، تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية".