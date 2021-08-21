فوكس نيوز: هجوم إلكتروني استهدف الخارجية الأمريكية مؤخرا

ذكر مراسل بشبكة "فوكس نيوز" أن وزارة الخارجية الأمريكية تعرضت مؤخرا لهجوم إلكتروني، وأن إدارة الدفاع الإلكتروني أصدرت إشعارات عن هجوم خطير محتمل.

ووفقا لمراسل الشبكة فإنه من غير الواضح متى وقع الاختراق الإلكتروني ولكن يعتقد أنه حدث قبل نحو أسبوعين، بحسب "رويترز".

وذكر المراسل أن مهمة وزارة الخارجية المتواصلة حاليا في إجلاء الأمريكيين واللاجئين المتحالفين في أفغانستان "لم تتأثر".

ولايزال من غير الواضح حتى الآن مدى الاختراق، والجهة التي يشتبه في وقوفها خلفه، والجهود التي اتخذت للتخفيف منه وإذا ما كان هنالك أي خطر متواصل على عمليات الوزارة.

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم الوزارة أن: "وزارة الخارجية تأخذ على محمل الجد مسؤوليتها عن حماية معلوماتها، وتتخذ بشكل مستمر خطوات لضمان أن المعلومات محمية.

وأضاف: "ولأسباب أمنية، نحن لسنا في وضع يسمح بمناقشة طبيعة أو مدى أي حوادث إلكترونية مزعومة في هذا التوقيت".

في الشهر الماضي، تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بمعاقبة من يقفون وراء هجمات إلكترونية استهدفت الحكومة الأمريكية.