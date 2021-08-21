أشهر معلم تاريخي في برلين يتعرض للسرقة

أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، بتعرض عمود النصر، المعلم السياحي المشهور في وسط برلين، للتخريب والسرقة من قبل مجهولين.

و"عمود النصر" أحد أشهر معالم برلين، يقع في منطقة تير غارتين، والذي يحمل آلهة النصر "فيكتوريا"، ويتكون من قاعدة مكسوة بالجرانيت الأحمر المصقول مغطى بصفائح مطلية بالذهب.

قال متحدث باسم الشرطة إن "الأضرار المادية وحدها جسيمة، في حين أن الخسائر التاريخية لا تقدر بثمن".

وأضاف: "وفقًا للتقديرات الأولية، لحقت أضرار بقيمة عدة مئات الآلاف من اليورو. بالإضافة إلى ذلك، تضررت المادة الهيكلية للسقف".

وتابع بأن "الشرطة تبحث الآن عن شهود لاحظوا شيئًا مريبًا في الليل خلال الأسبوع الماضي... التحقيق في السرقة الخطيرة ما زال مستمرا".

وبحسب وسائل إعلام ألمانية تمكن اللصوص من سرقة سرقوا صفائح نحاسية تاريخية من على سقف ثلاثة من أصل أربعة مداخل للنصب التذكاري.

ونقل الموقع عن صحيفة "برلينر تسايتونغ"، عن تقرير للشرطة اليوم السبت أن عمال الصيانة، لاحظوا اختفاء الصفائح، فقاموا بإبلاغ الجهات الأمنية التي حققت بالحادث، حيث يعتقد أن اللصوص قاموا بسرقة الصفائح ليلا، في جنح الظلام.

و"عمود النصر" معلما سياحيا هاما، في ألمانيا، تم بناؤه لتخليد ذكرى الانتصار البروسي في الحرب البروسية الدنماركية بناء على توصية الملك فيليهم الأول وبدأ البناء به عام 1864 ولغاية 1873، وينتصب البرج الأنيق بطول 60 مترا تمر حوله السيارات تعتليه بفخر آلهة النصر "فيكتوريا"، حاملة عصاها الذهبية. العمود مزين بمقتنيات ترمز لمحطات تاريخية على طريق تحقيق الوحدة الألمانية.