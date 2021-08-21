الجيش الإسرائيلي: قصفنا 4 مواقع تابعة لحركة حماس ردا على اشتباكات قطاع غزة

قال المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للاعلام العربي، افيخاي أدرعي إن الجيش الإسرائيلي قصف مساء اليوم السبت، أربعة مواقع تابعة لحركة حماس ردا على اشتباكات غزة.

وكتب أدرعي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أغارت طائرات حربية الليلة على أربعة مواقع لانتاج وتخزين أسلحة تابعة لمنظمة حماس الإرهابية ردًا على أعمال الشغب العنيفة التي جرت في شمال القطاع والتي شملت عملية إطلاق نار من داخل غزة أدت إلى إصابة محارب في حرس الحدود".

أغارت طائرات حربية الليلة على أربعة مواقع لانتاج وتخزين أسلحة تابعة لمنظمة #حماس الإرهابية ردًا على أعمال الشغب العنيفة التي جرت في شمال القطاع والتي شملت عملية اطلاق نار من داخل غزة أدت الى إصابة محارب في حرس الحدود.

(#فيديو متداول من غزة) pic.twitter.com/YGFemKj8KM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 21, 2021

​ووقعت، اليوم السبت، اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين على الحدود خلفت عشرات الجرحى من بينهم شرطي إسرائيلي وفتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما وأصيب كلاهما بجروح خطيرة.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس أن الأحداث خطيرة بالمنطقة الجنوبية ولن تقبل تل أبيب أي خروقات والمساس بالسيادة الإسرائيلية.

وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، إن الطائرات الإسرائيلية، شنت 3 غارات جوية استهدفت موقعا تابعا للفصائل الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.