وكالة: إدارة بايدن قد تجبر شركات الطيران المدني على نقل الأفغان

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين بإن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت شركات الطيران الأمريكية أنها قد تصدر أوامر للمساعدة في نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان.

وقال مسؤول، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "أمر تحذير" صدر لشركات النقل يوم الجمعة يخبر الشركات بإمكانية استخدامها، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار.

وأضاف المسؤول إن الطائرات المدنية لن تذهب إلى أفغانستان، لكنها ستنقل بدلا من ذلك من تم إجلاؤهم من القواعد الجوية في مواقع تشمل الشرق الأوسط وألمانيا.

هذا وبسطت حركة طالبان [المحظورة في روسيا] سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان؛ إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول الأحد الماضي.

ومع دخول حركة طالبان إلى كابول، سابقت البلدان الغربية الزمن لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها في هذا البلد في أسرع وقت، وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، فوضى عارمة، إذ امتلأ المطار بمئات المواطنين حاولوا الفرار من البلاد بعد سيطرة طالبان.

وقال محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، أمس السبت، إن الحركة تريد إقامة نظام مركزي يحترم حكم القانون ويمكن كل مواطن من خدمة بلده، وذلك على خلفية تولي الحركة مقاليد الأمور في أفغانستان.

<<< يمكنك متابعة أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.