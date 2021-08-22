زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب منطقة جزر ساندويتش الجنوبية بالمحيط الأطلسي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إن زلزالا قوته 6.9 درجة ضرب منطقة جزر ساندويتش الجنوبية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

Notable quake, preliminary info: M 6.9 - South Sandwich Islands region https://t.co/ivVwyJwKJI — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) August 22, 2021

وقال نظام الإنذار الأمريكي من تسونامي أنه لا يوجد تحذيرات من خطر حدوث تسونامي بعد زلزال الذي وقع بالجزر واقترب من 7 درجات.

وجزر ساندويتش الجنوبية هي أرخبيل يمثل جزءًا من منطقة "جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية" والتي تعد إقليما خارجيا تابع للمملكة المتحدة.

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