المكسيك… الإعصار غريس يقتل 8 أشخاص بينهم 5 أطفال

قتل الإعصار غريس، يوم السبت، ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم خمسة أطفال من نفس العائلة، عندما اجتاح شرق المكسيك، مما تسبب في فيضانات وانهيارات طينية وأضرار في المنازل والشركات.

ووصلت العاصفة إلى اليابسة في المكسيك للمرة الثانية بالقرب من مدينة تيكولوتلا في ولاية فيراكروز كعاصفة رئيسية من الفئة الثالثة مع رياح تبلغ شدتها 125 ميلاً في الساعة.

وصرح حاكم ولاية فيراكروز، كويتلاواك غارسيا، في مؤتمر صحفي، بأن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم هناك وشخص آخر في مدينة بوزا ريكا، بحسب وكالة فرانس برس.

وكان من بين الضحايا أم وخمسة من أطفالها دفنوا عندما انهار أحد التلال على منزلهم الصغير.

وقال والدهم أدان مورينو الذي شاهد المأساة "سمعت دويًا على السطح وخرجت للنظر"، مضيفا/ "سمعت صوت الأرض تنهار. انهارت التلة عليهم جميعا جميعا، زوجتي وأولادي".

وفي وقت سابق، حث الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الناس في خمس ولايات على البحث عن مأوى من الملاجئ أو المرتفعات للهروب من خطر إعصار غريس.

وأدى الإعصار إلى انقطاع التيار الكهربائي، وسقوط الأشجار بعد أن أصبح أحد أقوى العواصف التي تضرب ساحل الخليج في البلاد منذ سنوات.

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