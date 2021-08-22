رئيس وزراء أستراليا يدافع عن إجراءات العزل العام: الوضع سيتغير عند تطعيم 70 % من السكان

دافع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد عن استراتيجية العزل العام التي تنتهجها بلاده لمكافحة تفشي فيروس كورونا حتى يتم تطعيم 70 في المئة على الأقل من السكان بشكل كامل.

وقال موريسون في مقابلة تلفزيونية في هيئة الإذاعة الاسترالية" لا يمكنكم التعايش مع عمليات العزل العام للأبد وفي مرحلة سيكون عليكم تغيير هذا الوضع ويتم ذلك عند نسبة 70 في المئة"، بحسب رويترز.

وأعلنت الحكومة الاتحادية في أواخر الشهر الماضي خطة تتصور فرض عزل عام كاستراتيجية رئيسية لوقف تفشي المرض حتى يتم تطعيم 70 في المئة من السكان وإعادة فتح تدريجي لحدود أستراليا عندما يصل هذا العدد إلى 80 في المئة.

وأمس السبت، اعتقلت الشرطة الأسترالية مئات المحتجين الرافضين للعزل العام في مدينتي ملبورن وسيدني عاصمتي أكثر ولايتي استراليا سكانا نيو ساوث ويلز وفيكتوريا والخاضعتين لعزل عام صارم.

كما شهدت أستراليا السبت أكبر عدد من الإصابات بكوفيد-19 على الإطلاق مع مكافحة ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا تفشيا متزايدا لسلالة دلتا سريعة الانتشار.

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