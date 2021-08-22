بريطانيا: نحتاج روسيا والصين لممارسة تأثير معتدل على طالبان

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن بلاده بحاجة إلى روسيا والصين لممارسة "تأثير معتدل" على حركة طالبان في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية إن بريطانيا ستضطر إلى الاستعانة بدول لها تأثير معتدل على الحركة مثل روسيا والصين، وإن كان هذا الأمر "غير مريح"، حسبما نقلت "رويترز".

وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان مطلع الأسبوع الماضي من حكومة كانت تدعمها الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى فرار الآلاف من أفغانستان خوفا من حكم الحركة.

وخلال الفترة الأخيرة، ظهرت خلافات بين بريطانيا والصين حول عدد من القضايا من بينها هونج كونج وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضد الإيغور في الصين.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية إجلاء 3821 شخصا من كابول منذ 13 أغسطس/ آب من بينهم 1323 شخصا وصلوا إلى بريطانيا.

ويشمل هذا العدد موظفي السفارة والرعايا البريطانيين والمؤهلين لذلك بموجب برنامج للمساعدة وإعادة توطين الأفغان.