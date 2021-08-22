أستراليا تجلي أكثر من 300 شخص خلال الليل من أفغانستان

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأحد، عن إجلاء حكومته لمئات الأشخاص من أفغانستان خلال الليلة الماضية.

وقال موريسون إن أستراليا أجلت ما يزيد على 300 شخص من بينهم أستراليون وأفغان يحملون تأشيرات ومواطنون من نيوزيلندا وأمريكا وبريطانيا، بحسب "رويترز".

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا العدد تم إجلاؤه عبر 4 رحلات جوية إلى كابول ليلة السبت.

وأكد موريسون للإذاعة الأسترالية اليوم أن حكومته ستواصل إرسال هذه الرحلات والعمل مع شركائها وحلفائها في عمليات الإجلاء.

وذكر أن بلاده لا تنقل فقط الأستراليين وحاملي التأشيرات الأفغان لأستراليا، ولكن تنقل أيضا مواطنين من بريطانيا، والولايات المتحدة ونيوزيلندا.

وحتى الآن، أجلت الحكومة الأسترالية أكثر من 550 شخصا من كابول منذ 18 أغسطس/ آب بما في ذلك الأستراليون وحاملي التأشيرات الأفغان.

وخلال الأسبوع الماضي تم نقل نحو 8 آلاف شخص من أفغانستان على متن رحلات نظمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وسيطرت حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان مطلع الأسبوع الماضي من حكومة كانت تدعمها الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى فرار الآلاف من أفغانستان خوفا من حكم الحركة.