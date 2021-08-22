الجيش البريطاني: 7 قتلى أفغان من حشد أمام مطار كابول

أعلن الجيش البريطاني، اليوم الأحد 22 أغسطس/ آب، عن سقوط 7 قتلى أفغان، كانوا ضمن حشد مذعور، حاولوا دخول مطار كابول الدولي.

وأوضح الجيش البريطاني في بيان منشور عبر وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن هذا العدد من القتلى يظهر الخطر الذي لا يزال يمثله أولئك الذين يحاولون الفرار من سيطرة طالبان.

وأشار الجيش إلى أن هذا الحشد المذعور أظهر خطرا وتهديدا متصورا من تنظيم "داعش" الإرهاب في أفغانستان، وهو ما أدى إلى قيام الطائرات العسكرية الأمريكية بهبوط سريع وهبوط قتالي في المطار الذي يحيط به مقاتلو طالبان، وأطلقت طائرات أخرى قنابل مضيئة عند الإقلاع في محاولة للتشويش على صواريخ حرارية محتملة تستهدف الطائرات.

تأتي التغييرات في الوقت الذي أصدرت فيه السفارة الأمريكية تحذيرًا أمنيًا جديدًا يوم أمس السبت تخبر فيه المواطنين بعدم السفر إلى مطار كابول دون تعليمات فردية من ممثل الحكومة الأمريكية. ورفض المسؤولون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول تهديد "داعش" لكنهم وصفوه بأنه خطير.

وقال المسؤولون إنه لم تكن هناك هجمات مؤكدة حتى الآن من قبل المتشددين الذين قاتلوا "طالبان" في الماضي.

واعترف الجيش البريطاني يوم الأحد بمقتل سبعة مدنيين في حشود في كابول. ووقعت حوادث تدافع وإصابات خطيرة بين الحشود، خاصة وأن مقاتلي طالبان يطلقون النار في الهواء لإبعاد أولئك الذين يائسين من السفر في أي رحلة خارج البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "لا تزال الظروف على الأرض صعبة للغاية لكننا نبذل قصارى جهدنا لإدارة الوضع بأمان وأمان قدر الإمكان".

وهرع الآلاف إلى المطار يوم الاثنين الماضي في حالة من الفوضى التي جعلت الولايات المتحدة تحاول إخلاء المدرج بطائرات هليكوبتر هجومية تحلق على ارتفاع منخفض، سقطت عدد من الأفغان قتلى أثناء تعلقهم بجانب طائرة شحن عسكرية أمريكية، وكان من الصعب معرفة الحجم الكامل للقتلى والجرحى من الفوضى.

وتدرس إدارة بايدن دعوة شركات الطيران التجارية الأمريكية لتوفير طائرات وأطقم للمساعدة في نقل اللاجئين الأفغان بمجرد إجلائهم من بلادهم بالطائرات العسكرية.

وضمن إطار برنامج الأسطول الجوي الاحتياطي المدني الطوعي، تضيف شركات الطيران المدنية إلى قدرة الطائرات العسكرية خلال أزمة تتعلق بالدفاع الوطني.

وقالت قيادة النقل الأمريكية يوم السبت إنها أصدرت أمرًا تحذيريًا لشركات الطيران الأمريكية ليلة الجمعة بشأن التنشيط المحتمل للبرنامج.

وإذا طُلب ذلك، ستنقل شركات الطيران التجارية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من محطات الطريق خارج أفغانستان إلى دولة أخرى أو من مطار دالاس الدولي في فيرجينيا إلى القواعد العسكرية الأمريكية.