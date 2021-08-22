مسؤول في "طالبان": ننوي تسهيل عملية الخروج من مطار كابول خلال ساعات

أعلن مسؤول في حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، اليوم الأحد، أن الحركة تنوي تحسين الأوضاع وتسهيل عملية الخروج من مطار كابول خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المسؤول في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "فتح طريق لأجل الخروج من كابول ضروري جدا من أجل النظام والقانون".

وأضاف: "ننوي تحسين الأوضاع وتسهيل عملية الخروج من مطار كابول في الساعات المقبلة".

تأتي تصريحات المسؤول في حركة "طالبان" في ظل حالة من الفوضى والتكدس في المطار وحوله في ظل استمرار عمليات إجلاء الأجانب والمواطنين الأفغان المتعاونين مع القوات الأجنبية، بجانب مجموعات من المواطنين راغبين في الرحيل بعد سيطرة طالبان.

وبسطت حركة طالبان [المحظورة في روسيا] سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان؛ إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول الأحد الماضي.

ومع دخول حركة طالبان إلى كابول، سابقت البلدان الغربية الزمن لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها في هذا البلد في أسرع وقت، وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، فوضى عارمة، إذ امتلأ المطار بمئات المواطنين حاولوا الفرار من البلاد بعد سيطرة طالبان.