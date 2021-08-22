تفاصيل ولادة سيدة أفغانية لطفلتها على متن رحلة إجلاء أمريكية... صور

شهدت إحدى رحلات الإجلاء الجوية التي تقوم بها أمريكا بعد سيطرة حركة "طالبان" على كابول واقعة ولادة سيدة أفغانية على متنها.

وأشار سلاح الجو الأمريكي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، أن الأم الأفغانية أنجبت طفلتها بعد هبوطها مباشرة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، أمس السبت.

وقالت قيادة الحركة الجوية الأمريكية إن "المرأة الأفغانية دخلت المخاض على متن طائرة نقل من طراز (C-17) خلال المرحلة الثانية من رحلتها هربا من سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، وكانت الرحلة من قاعدة انطلاق في الشرق الأوسط إلى القاعدة الجوية الأمريكية الكبيرة في ألمانيا".

وأضاف سلاح الجو الأمريكي أن "الأم بدأت تعاني من مضاعفات عندما كانت الطائرة على ارتفاع طيرانها، لكن قائد الطائرة قرر الهبوط قليلا لزيادة الضغط الجوي في الطائرة، مما ساعد على استقرار حياة الأم وإنقاذ حياة الأم".

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o — Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021

وتابعت التغريدة إنه "بمجرد وصول الطائرة إلى الأرض في قاعدة رامشتاين بألمانيا، ساعد أفراد من المجموعة الطبية رقم 86 التابعة للقوات الجوية في ولادة الطفل في حجرة الشحن التابعة لـ(C-17)، ثم تم نقلهما إلى مرفق طبي قريب، وكانا في حالة جيدة".

Upon landing, Airmen from the 86th MDG came aboard and delivered the child in the cargo bay of the aircraft. The baby girl and mother were transported to a nearby medical facility and are in good condition. — Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021

وتعتبر قاعدة رامشتاين الجوية نقطة عبور رئيسية للذين تم إجلاؤهم من أفغانستان بعد سيطرة حركة "طالبان".

وفي إفادة في مقر البنتاغون، أمس السبت، قال الجنرال هانك تايلور للصحفيين إن "طائرات (C-17) تنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من قاعدة جوية في قطر إلى ألمانيا لتخفيف تراكم الأشخاص في القاعدة القطرية، حيث تم إنهاء العديد من الرحلات القادمة مباشرة من كابول".

وتابع الجنرال تايلور أنه منذ نهاية يوليو/ تموز الماضي تم إجلاء 22 ألف شخص، ومن بين هؤلاء، تم إجلاء 17 ألف شخص منذ 14 أغسطس/ آب الجاري.

وفي يوم الجمعة، أعلن سلاح الجو الأمريكي أن إحدى رحلاته من طراز C-17 من أفغانستان سجلت رقما قياسيا لعدد الأشخاص الذين تم نقلهم على متن الطائرة.

ولفت إلى أن رحلة جوية تابعة له وقلعت في يوم 15 أغسطس حملت 823 شخصا على متنها، بينما من المفترض أن الحد الأقصى لحمولتها هو 640 فردا.