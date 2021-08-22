طالبان: نريد وضوحا بشأن خطة خروج القوات الأجنبية

أعرب مسؤول في حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، اليوم الأحد، عن رغبة الحركة في التعرف على خطة خروج القوات الأجنبية.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول في حركة طالبان الذي اشترط عدم الكشف عن هويته: "نريد وضوحا تاما بشأن خطة خروج القوات الأجنبية"

وقال مسؤول آخر في "طالبان" إن الحركة تنوي تحسين الأوضاع وتسهيل عملية الخروج من مطار كابول خلال الساعات القادمة، وذلك في ظل حالة من الفوضى والتكدس في المطار وحوله في ظل استمرار عمليات إجلاء الأجانب والمواطنين الأفغان المتعاونين مع القوات الأجنبية.

وأوضح المسؤول في تصريحات لسبوتنيك، أن "فتح طريق ما من أجل الخروج من كابول ضروري جدا من أجل النظام والقانون"، مضيفا: "ننوي تحسين الأوضاع وتسهيل عملية الخروج في مطار كابول في الساعات القادمة".

وبالأمس، نصحت السفارة الأمريكية في أفغانستان، رعاياها بتجنب التوجه إلى مطار كابول، حيث تجرى عمليات الإجلاء، بسبب "تهديدات أمنية محتملة".

وقالت السفارة الأمريكية بكابول، في بيان إنه "بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابول، فإننا ننصح مواطني الولايات المتحدة بتجنب التوجه إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم تستقبل تعليمات فردية من ممثل حكومة الولايات المتحدة للقيام بذلك".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت، بوقت سابق أمس السبت، أنها تتعامل "بجدية شديدة" مع تقارير عن تعرض أمريكيين لمضايقات أو للضرب في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال الناطق باسم الوزارة، نيد برايس للصحافيين، إن عددا من الدول في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى "تستقبل أو ستستقبل قريبا بشكل مؤقت أمريكيين وربما آخرين ممن يتم إجلاؤهم من كابول، على أراضيها".

وأضاف الناطق أن حركة طالبان أكدت لواشنطن أنها ستسمح للأفغان الذين يريدون مغادرة البلاد بفعل ذلك بعد 31 آب/أغسطس الجاري.

هذا ورجَح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، انتهاء مهمة إجلاء الأمريكيين من أفغانستان بحلول الحادي والثلاثين من شهر آب/أغسطس الجاري.

ويذكر أنه في 15 آب/أغسطس استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي طالبان وبقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرق كابول، الولاية الوحيدة خارج سيطرة حركة طالبان.