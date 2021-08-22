الدفاع الإيرانية: بلادنا واحدة من 5 دول حول العالم في إنتاج الأجهزة الإلكترونية المتطورة

قال مدير الصناعات الإلكترونية في وزارة الدفاع الإيرانية، العميد شاهرخ شهرام، اليوم الأحد، إن شبكات الاتصالات تعد بمثابة عامل قوة في الحروب الجديدة.

وأكد شهرام أن بلاده قامت بتوطين شبكات الاتصالات، وتمكنت من إنشاء اتصالات آمنة عبر تشفير الاتصالات، وهو ما جعلها تسلب من "العدو" إمكانية النفوذ والتنصت.

وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات شهرام جاءت في حديث بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية الإيرانية، والتي ذكر خلالها أن الأمريكيين عندما غادروا بلاده، تصور الكثيرون أن الجيش الإيراني لا يمكنه الاستمرار في مهمته، لكن وبفضل الثورة الإسلامية، استطاعت إيران وقف التهديدات على حدودها، إضافة إلى تحويل تلك التهديدات إلى فرص حقيقية لتحقيق الازدهار والاكتفاء الذاتي.

وشدد المسؤول الإيراني على أهمية الاكتفاء الذاتي في تصنيع القطع الإلكترونية وأجهزة الرادار والاتصالات، مشيرا إلى أن تجربة "الدفاع المقدس" علمت بلاده الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات الحربية والمجالات القتالية، لافتا إلى أن بلاده بلغت اليوم مستوى تستطيع فيه إنتاج آلاف الأجهزة اللاسلكية للجيش الإيراني خلال شهر واحد.

وأوضح العميد شاهرخ شهرام، مدير الصناعات الإلكترونية بوزارة الدفاع الإيرانية، أن بلاده تجاوزت مرحلة الاستنساخ ووصلت إلى مرحلة إنتاج أجهزة إلكترونية متطورة ومرحلة التصميم التقني، وهو ما أهَّل إيران أن تصبح من بين خمس دول في هذا المجال حول العالم.

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