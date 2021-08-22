سلاح الجو الإيطالي يجلي مئات الأفغان وسط فوضى مطار كابول

نقلت طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية، صباح اليوم الأحد، 211 مواطنا أفغانيا آخرين من كابول إلى روما، في إطار الجهود الغربية لنقل الرعايا الأجانب والأفغان المتعاونين مع التحالف العسكري المنسحب من البلاد.

روما - سبوتنيك. في المجموع، تشارك ثماني طائرات إيطالية في جهود إجلاء المواطنين الإيطاليين والأفغان الذين عملوا في البعثات الإيطالية في أفغانستان وكذلك عائلاتهم، وتجري العملية بقيادة وزارة الدفاع الإيطالية، حسبما ذكرت قناة "راي نيوز 24".

وأعلنت الوزارة، يوم السبت، أنه تم إحضار نحو ألف أفغاني إلى إيطاليا في الأيام الخمسة الماضية، وإجمالا، تم إجلاء أكثر من 1500 شخص إلى البلاد منذ يونيو/ حزيران.

خلال مؤتمر عبر الفيديو لمجموعة السبع يوم الخميس، قال وزير الخارجية لويجي دي مايو إن إيطاليا تعتزم استقبال حوالي 2500 أفغاني.

في 15 أغسطس/ آب، دخلت حركة طالبان (التي صنفتها الأمم المتحدة وروسيا إرهابية) العاصمة كابول، مما تسبب في انهيار الحكومة المدنية.

استقال الرئيس أشرف غني وفر من البلاد لمنع ما وصفه بـ"إراقة الدماء" إذا اضطر المسلحون للقتال من أجل المدينة، وأجبر هذا التطور آلاف الأفغان على الهرب من البلاد خوفًا من انتقام المسلحين، مما خلق فوضى شديدة في مطار كابول.