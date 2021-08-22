الرئيس التشيكي يقرر تلقي الجرعة الثالثة من لقاح "كورونا"

أعلن الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، اليوم الأحد، أنه سيتلقى الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" الربيع المقبل.

وقال الرئيس زيمان خلال مقابلة مع قناة شبكة صحيفة "مولنيا" التلفزيونية، "لقد اتفقت بالفعل مع الطبيب المعالج على أن أتلقى الجرعة الثالثة من لقاح فيروس "كورونا"، وسأحصل عليها الربيع المقبل".

كما أشار زيمان إلى استعداده لدعم فكرة التطعيم الإجباري لسكان الجمهورية إذا بدأت الموجة الثالثة من جائحة فيروس "كورونا" في بلاده بسبب انتشار سلالات جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" بلغ في التشيك خلال الجائحة مليون و677 ألف و512 شخصا، تعافى منهم مليون و645 ألف و318 شخصا، بينما تم تسجيل 30 ألف و385 حالة وفاة عبر كامل البلاد.

وباشرت جمهورية التشيك عملية التطعيم في 27 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020، وتلقت اللقاحات من شركة "فايزر" و"بيونيتيك" الأمريكية والألمانية، وكذلك من الشركتين الأمريكيتين "موديرنا" و"جونسون أند جونسون"، ومن الشركة البريطانية السويدية "أسترازينيكا".