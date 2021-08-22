مسؤول في الناتو: مقتل 20 شخصا خلال فوضى مطار كابول

كشف مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأحد، عن وقوع 20 قتيلا على الأقل داخل وفي محيط مطار كابول، خلال الأيام السبعة الماضية منذ سيطرة مقاتلي حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية.

وأخبر المسؤول الذي تحدث لوكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "الأزمة خارج مطار كابول مؤسفة. تركيزنا هو إجلاء جميع الأجانب بأسرع ما يمكن".

وأضاف بالقول: "قواتنا تحافظ على مسافة مشددة من المناطق الخارجية لمطار كابول لمنع أي اشتباكات مع طالبان".

تحاول الولايات المتحدة يائسة إجلاء آلاف الأشخاص من أفغانستان بحلول موعد نهائي في 31 أغسطس/ آب، رغم أن بايدن قال هذا الأسبوع إن القوات الأمريكية في مطار كابول التي توفر الأمن للإجلاء قد تبقى لفترة أطول إذا لزم الأمر.

بعد سيطرة حركة طالبان (المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة وروسيا) على العاصمة الأفغانية كابول، تدافع المواطنون إلى المطار الدولي الذي تسيطر عليه وتديره قوات أجنبية على رأسها أمريكا وتركيا، أملا في الخروج من البلاد، قبل استباب نظام الجماعة المتشددة.

لكن فوضى عارمة اجتاحت المرفأ الحيوي مع تدفق الآلاف من المواطنين، حتى أن حركة السير على المدرج تعطلت لبعض الوقت بعد احتشاد الجماهير، واضطرت القوات الأمريكية لإطلاق الرصاص لتفريق المحتشدين.

وأظهرت مقاطع فيديو اقتحام المواطنين لمدرج الطائرات وتشبثهم بعجلات بعضها، حتى أثناء استعدادها للإقلاع، فيما أفادت بتقارير بسقوط البعض عن الطائرات عقب تحليقها في الهواء.