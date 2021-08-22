بايدن يشكر الإمارات لدعمها عملية الإجلاء في أفغانستان

شكر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على المساعدة التي قدمتها الإمارات في عملية الإجلاء الجارية في أفغانستان، حسبما ذكرت مسؤولة إماراتية.

وقالت المسؤولة في قطاع الإعلام، عفراء الهاملي، إن بايدن أعرب عن "تقديره للدعم الإماراتي للإجلاء المستمر من أفغانستان. يعكس هذا الجهد التعاوني الشراكة الاستراتيجية الدائمة والقوية بين الحليفين المقربين"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

We are very grateful to the United Arab Emirates for the support to transit U.S. citizens, embassy personnel, and foreign nationals from Afghanistan through the UAE. We appreciate our strong partnership. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 21, 2021

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في تغريدة: "نحن ممتنون جدا لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها لعبور المواطنين الأمريكيين وموظفي السفارات والمواطنين الأجانب من أفغانستان عبر الإمارات العربية المتحدة. نحن نقدر شراكتنا القوية".

فيما رد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، بالقول: كل الشكر والتقدير للفريق الإماراتي المكلّف بمساعدة الدول الصديقة في عمليات إجلاء المدنيين من أفغانستان، هذا هو عهدنا في مسؤولينا، وفي فرق عملنا، ومؤسساتنا. تكاتف الجهود، والعمل المخلص والمتقن علامة إماراتية متجددة".

كل الشكر والتقدير للفريق الإماراتي المكلّف بمساعدة الدول الصديقة في عمليات إجلاء المدنيين من أفغانستان، هذا هو عهدنا في مسؤولينا، وفي فرق عملنا، ومؤسساتنا. تكاتف الجهود، والعمل المخلص والمتقن علامة إماراتية متجددة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 22, 2021

وأعلنت الإمارات، يوم الجمعة، أنها وافقت على استضافة 5000 أفغاني يتم إجلاؤهم من بلادهم لمدة 10 أيام في طريقهم إلى دولة ثالثة بناء على طلب الولايات المتحدة.