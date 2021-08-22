وفاة أميرة ليختنشتاين عن 81 عاما بعد إصابتها بسكتة دماغية

توفيت ماري، أميرة ليختنشتاين، زوجة الأمير الحاكم هانز آدم الثاني، عن عمر يناهز 81 عاما، حسبما أفاد البيت الأميري في بيان له.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مساء أمس السبت: "توفيت صاحبة السمو الأميرة ماري فون أوند زو ليختنشتاين في 21 أغسطس 2021 الساعة 4:43 مساء [14:43 بتوقيت غرينتش] في مستشفى في جرابس".

ولدت ماري في براغ في 14 أبريل/ نيسان عام 1940 وتزوجت من هانز آدم الثاني عام 1967 في فادوز عاصمة ليختنشتاين. أميرة وأمير ليختنشتاين لديهما أربعة أبناء.

وبحسب البيان، توفيت الأميرة "بسلام" بحضور عائلتها. وقال البيت الأميري في ليختنشتاين إنها دخلت المستشفى بعد إصابتها بجلطة دماغية في 18 أغسطس/ آب و"تدهورت صحتها بشكل مطرد" بعد ذلك.