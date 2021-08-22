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    أفغان على المدرج في مطار كابول

    بايدن يلجأ في عمليات الإجلاء من كابول لتشريع لم يستخدم منذ أزمة "سور برلين"

    © AFP 2021 / Wakil Kohsar
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    قررت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد 22 أغسطس/ آب، اللجوء إلى تشريع لم يستخدم منذ أزمة سور برلين، في عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول.

    ذكرت وكالة "رويترز"، أن إدارة بايدن قررت استخدام الطائرات التجارية للمساعدة في نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان.

    وقال متحدث باسم البنتاغون إن شركات الطيران البالغ عددها 18، بما في ذلك شركة يونايتد وأمريكان إيرلاينز ودلتا، لن تطير إلى كابول لكنها ستستخدم لنقل الأشخاص، الذين تم نقلهم بالفعل من أفغانستان.

    الأفغان الفارين من كابول على متن طائرة أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر متجهة إلى قاعدة العديد الجوية في قطر
    © AFP 2021 / CAPT. CHRIS HERBERT
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    ورصدت تقارير صحفية عالمية دراسة إدارة بايدن دعوة شركات الطيران التجارية الأمريكية لتوفير طائرات وأطقم للمساعدة في نقل اللاجئين الأفغان بمجرد إجلائهم من بلادهم بالطائرات العسكرية.

    وضمن إطار برنامج الأسطول الجوي الاحتياطي المدني الطوعي، تضاف شركات الطيران المدنية إلى قدرة الطائرات العسكرية خلال أزمة تتعلق بالدفاع الوطني.

    وصرحت قيادة النقل الأمريكية يوم أمس السبت أنها أصدرت أمرًا تحذيريًا لشركات الطيران الأمريكية ليلة الجمعة بشأن التنشيط المحتمل للبرنامج.

    وإذا طُلب ذلك، ستنقل شركات الطيران التجارية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من محطات الطريق خارج أفغانستان إلى دولة أخرى أو من مطار دالاس الدولي في فيرجينيا إلى القواعد العسكرية الأمريكية.

    تحاول الولايات المتحدة يائسة إجلاء آلاف الأشخاص من أفغانستان بحلول موعد نهائي في 31 أغسطس/ آب، رغم أن بايدن قال هذا الأسبوع إن القوات الأمريكية في مطار كابول التي توفر الأمن للإجلاء قد تبقى لفترة أطول إذا لزم الأمر.

    بعد سيطرة حركة طالبان (المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة وروسيا) على العاصمة الأفغانية كابول، تدافع المواطنون إلى المطار الدولي الذي تسيطر عليه وتديره قوات أجنبية على رأسها أمريكا وتركيا، أملا في الخروج من البلاد، قبل استباب نظام الجماعة المتشددة.

    لكن فوضى عارمة اجتاحت المرفأ الحيوي مع تدفق الآلاف من المواطنين، حتى أن حركة السير على المدرج تعطلت لبعض الوقت بعد احتشاد الجماهير، واضطرت القوات الأمريكية لإطلاق الرصاص لتفريق المحتشدين.

    وأظهرت مقاطع فيديو اقتحام المواطنين لمدرج الطائرات وتشبثهم بعجلات بعضها، حتى أثناء استعدادها للإقلاع، فيما أفادت بتقارير بسقوط البعض عن الطائرات عقب تحليقها في الهواء.

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