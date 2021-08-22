قبرص: ناقشنا مع إسرائيل واليونان استفزازات وانتهاكات تركيا

قالت قبرص، اليوم الأحد 22 أغسطس/ آب، إنها ناقشت مع إسرائيل واليونان استفزازات وانتهاكات تركيا بحقها.

القاهرة – سبوتنيك. وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الأحد، إنه بحث مع نظيريه الإسرائيلي والقبرصي توسيع الشراكة بين الدول الثلاث في مجال الطاقة بضم دول أخرى.

وقال دندياس خلال لقاء نظيريه، الإسرائيلي يائير لابيد والقبرصي، نيكوس خريستودوليديس، في إسرائيل، "تحدثنا عن التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة والغاز والعديد من المسائل لصالح الدولتين وأوروبا كذلك".

وأردف بقوله "هدفنا اليوم هو أن نحدد شراكتنا الاستراتيجية مع الدول الأخرى؛ نحن نعتقد أن هناك دول أخرى ستنضم إلينا وتشاركنا نفس القيم".

من جانبه قال وزير الخارجية القبرصي عن الاجتماع، "سنحت لنا الفرصة لإطلاع النظراء على ما يجري من استفزازات وانتهاكات ضد قبرص من قبل تركيا وأجندتها التوسعية وسلوكها المقلق".