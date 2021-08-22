حصيلة ضحايا زلزال هايتي تبلغ 2207 قتلى وأكثر من 12 ألف مصاب

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي، يوم السبت قبل الماضي، إلى 2207 قتلى، بينما تجاوز عدد المصابين الـ12 ألفاً. حسبما أفادت الحماية المدنية في هايتي.

القاهرة، 22 أغسطس - سبوتنيك . وقالت الحماية المدنية عبر "تويتر": "ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 2207 قتلى و344 مفقودا و12 ألفا و268 مصابا، كما تم تدمير 52 ألف و923 منزلا".

يذكر أن زلزالا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب هايتي، يوم السبت، الرابع عشر من آب/أغسطس الجاري. وكانت بؤرته على بعد 125 كيلومترا عن العاصمة بورت أو برانس. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يوم الأربعاء الماضي، بأن زلزال هايتي المدمر الذي ضرب المدينة، أثر على حياة نحو 1.2 مليون شخص، من بينهم أكثر من نصف مليون طفل.

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