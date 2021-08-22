أمريكا تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن رجل لبناني

يلعب خليل يوسف حرب دورا أساسيا في عمليات تنظيم حزب الله اللبناني كما يعمل على تعزيز علاقات التنظيم مع الجماعات الإرهابية الأخرى. إذا كانت لديك معلومات عنه، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار. أرسل معلوماتك عبر تلغرام أو سغنال أو واتساب.

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