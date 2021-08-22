أمريكا تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن رجل لبناني

وتم نشر صورة الرجل اللبناني المطلوب ومعلومات عنه عبر الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر"، وفقا لما نقلته قناة "أم تي في" اللبنانية.
وجاء في التغريدة: "خليل يوسف حرب هو زعيم بارز في "حزب الله" اللبناني، وهو مستشار مقرب من الأمين العام حسن نصر الله، حيث أشرف على العمليات العسكرية للتنظيم في العديد من دول الشرق الأوسط، كما أن حرب أيضا حلقة الوصل مع الجماعات الإرهابية الأخرى وقام بتحويل مبالغ مالية كبيرة من المال إلى حلفاء تنظيم "حزب الله" اللبناني في اليمن".
REWARD! Up to $5 Million for Information— Rewards for Justice (@RFJ_USA) August 22, 2021
Hizballah Terrorist Khalil Yusuf Harb
If you have information on Harb, text it to RFJ. You could be eligible for a reward.https://t.co/iC1uXka4VE pic.twitter.com/McVuFl1gIz
وتابع المنشور: "إذا كانت لديك معلومات عن خليل يوسف حرب، قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة. أرسل معلوماتك إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة عبر تلغرام أو سيغنال أو واتسآب على الرقم في الأسفل".
يلعب خليل يوسف حرب دورا أساسيا في عمليات تنظيم حزب الله اللبناني كما يعمل على تعزيز علاقات التنظيم مع الجماعات الإرهابية الأخرى. إذا كانت لديك معلومات عنه، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار. أرسل معلوماتك عبر تلغرام أو سغنال أو واتساب.— Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) August 22, 2021
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