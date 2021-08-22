المرشح لمنصب وزير الخارجية الإيراني: سنبذل كل المساعي لإفشال العقوبات

تعهد المرشح لمنصب وزير الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، ببذل قصارى جهده للعمل على رفع كافة العقوبات المفروضة على طهران.

طهران- سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، خلال توضيح برنامجه أمام البرلمان الإيراني، "لن نهرب من طاولة المفاوضات المنطقية أبدا لكننا لن نربط عمل وزارة الخارجية بالاتفاق النووي فقط وسنبذل كل المساعي من أجل إفشال العقوبات المفروضة على إيران".

وأضاف عبد اللهيان: "سوف ندعم مفاوضات لا تؤدي إلى الاستنزاف وتخدم مصالح الأمة الإيرانية".

وحثت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، يوم الخميس الماضي، إيران على العودة إلى مفاوضات فيينا الاتفاق النووي في أقرب وقت ممكن. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: "نحث إيران على العودة إلى المفاوضات في فيينا في أقرب وقت ممكن من أجل الوصول إلى نتيجة سريعة وناجحة للمفاوضات".

وأعربت الدول الثلاث عن "قلقها المتزايد إزاء أنشطة إيران النووي بعد تعليق مفاوضات فيينا بناء على طلبها منذ شهرين"، مشيرة إلى أن "إيران لم تلتزم بموعد لاستئناف تلك المفاوضات".

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت مؤخرا تقريرا ذكرت فيه أن إيران تخصب اليورانيوم للمستوى الذي يمكنها من صنع سلاح نووي، قائلة "إن إيران انتقلت من تخصيب بنسبة 20% إلى نسبة تبلغ 60% في نيسان/ أبريل الماضي".

بالمقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان: "نؤكد على أن برنامجنا النووي سلمي وليست له أي أهداف عسكرية"، مضيفا "الاتفاق النووي يحفظ لنا حق خفض التزاماتنا النووية".

وتابع خطيب زاده: "في حال عادت جميع الأطراف إلى التزاماتها في الاتفاق النووي وقامت واشنطن برفع العقوبات أحادية الجانب بشكل كامل وعملي وقابل للتأكد تقوم إيران فورا بالتراجع عن خطواتها التي اتخذتها بتقليص تعهداتها النووية".

يذكر أن المحادثات النووية التي انطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة النمساوية، لم تتوصل، بعد 6 جولات من اللقاءات التي تمت بين الدول الغربية وإيران، برعاية الاتحاد الأوروبي، ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق الذي تهاوى منذ العام 2018.

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