رئيس الوزراء البريطاني يدعو قادة مجموعة السبع لمحادثات عاجلة حول أفغانستان

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قادة مجموعة الدول السبع لعقد محادثات عاجلة، يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة الوضع في أفغانستان، مشددا على أهمية التكاتف الدولي لضمان عمليات إجلاء آمنة من هناك.

القاهرة- سبوتنيك. وكتب جونسون عبر "تويتر"، اليوم الأحد: "سأدعو قادة مجموعة الدول السبع يوم الثلاثاء لإجراء محادثات عاجلة حول الوضع في أفغانستان".

كما أكد ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لضمان عمليات إجلاء آمنة ومنع حدوث أزمة إنسانية للشعب الأفغاني.

أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الماضي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تباحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن الوضع في أفغانستان واتفق وإياه على تنظيم قمة افتراضية لمجموعة الدول السبع الكبار حول هذا الملف الأسبوع المقبل.

وكشف بيان نشره المكتب الصحفي التابع للبيت الأبيض، عن أن الزعيمين ناقشا الوضع في أفغانستان واتفقا على عقد اجتماع افتراضي لزعماء مجموعة السبع الأسبوع المقبل لمناقشة وضع استراتيجية ونهج مشتركين، بما في ذلك السبل التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها تقديم المزيد من المساعدة الإنسانية والدعم للاجئين وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر.

وحرص رئيس الوزراء البريطاني، والذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا) على دعوة تلك الدول إلى عقد قمة لهذه المجموعة لبحث الوضع في أفغانستان بعد سقوطها في أيدي طالبان.

تعد هذه المحادثات الأولى التي يجريها بايدن مع زعيم أجنبي منذ سقوط كابول في أيدي حركة طالبان بعد عشرين عاما من التدخل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة على رأس تحالف دولي لعبت فيه المملكة المتحدة دورا محوريا.

وتأتي هذه التطورات بعد أن بسطت حركة طالبان [المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة وروسيا] سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول الأحد الماضي.