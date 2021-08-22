بلينكن: البحرين قدمت دعما كبيرا لتسهيل إجلاء الأمريكيين من أفغانستان

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مباحثات هاتفية مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف الزياني، تناول فيها الدور البحريني في دعم جهود إجلاء رعايا الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان.

ذكر ذلك بلينكن، اليوم الأحد، في تدوينة على "تويتر"، أكد فيها متانة العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة البحرين.

Spoke to Bahraini Foreign Minister al-Zayani today. We are grateful for Bahrain’s gracious humanitarian support to facilitate the safe transit of U.S. citizens and evacuees from Afghanistan. This effort underscores the strength of the U.S.-Bahrain partnership. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 22, 2021

وكتب وزير الخارجية الأمريكي: "تحدثت، اليوم، مع وزير خارجية البحرين، وعبرت له عن الشكر الكبير لما قدمته المملكة من دعم إنساني لتسهيل عملية إجلاء المواطنيين الأمريكيين من أفغانستان".

وقال بلينكن: "هذه الجهود تؤكد على متانة العلاقات الثنائية والشراكة بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين".

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية إجلاء رعاياها من أفغانستان إثر تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، بعد سيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على الحكم.

وتشارك في عملية إخلاء المواطنيين الأمريكيين ولاجئين أفغان، العديد من الدول، التي توفر الدعم اللوجيستي للطائرات الأمريكية، التي تقوم بعملية الإخلاء.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرر سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مؤكدا أن تلك الحرب كان يجب إنهاؤها منذ وقت طويل.