أردوغان: تركيا تستضيف 5 ملايين لاجئ ولا تتحمل موجة جديدة من المهاجرين

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
#أردوغان: لا يمكن لـ #تركيا تحمل أعباء موجة جديدة من المهاجرين— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 22, 2021
في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز #ميشيلhttps://t.co/Z3qo5E4WcU
وخلال حديثه، أثنى أردوغان على اعتراف الاتحاد الأوروبي بشهادة اللقاح التركية ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن، الخميس الماضي، اعترافه بشهادات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، التي تصدر في 3 دول بينها تركيا.
وقرر الاتحاد "معادلة" شهادات التطعيم، التي يتم تطبيقها في تركيا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا.
ودخل القرار حيز التنفيذ منذ يوم 20 أغسطس/ آب الجاري، مع ربط تلك الدول بنظام التطعيم ضد فيروس كورونا في دول الاتحاد الأوروبي.
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