أردوغان: تركيا تستضيف 5 ملايين لاجئ ولا تتحمل موجة جديدة من المهاجرين

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تستضيف 5 ملايين لاجئ، مضيفا أن "تركيا لا تستطيع تحمل أعباء موجة جديدة من المهاجرين".

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

#أردوغان: لا يمكن لـ #تركيا تحمل أعباء موجة جديدة من المهاجرين

في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز #ميشيلhttps://t.co/Z3qo5E4WcU — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 22, 2021

وخلال حديثه، أثنى أردوغان على اعتراف الاتحاد الأوروبي بشهادة اللقاح التركية ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن، الخميس الماضي، اعترافه بشهادات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، التي تصدر في 3 دول بينها تركيا.

وقرر الاتحاد "معادلة" شهادات التطعيم، التي يتم تطبيقها في تركيا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا.

ودخل القرار حيز التنفيذ منذ يوم 20 أغسطس/ آب الجاري، مع ربط تلك الدول بنظام التطعيم ضد فيروس كورونا في دول الاتحاد الأوروبي.