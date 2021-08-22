طالبان تطلق سراح مئات السجناء

أمر زعيم حركة "طالبان"، هبة الله أخوند زاده، بالإفراج عن 350 من السجناء في عاصمة إقليم هلمند جنوبي أفغانستان، حسبما قال المتحدث باسم "طالبان"، قاري يوسف أحمدي، اليوم الأحد.

موسكو- سبوتنيك. وكتب أحمدي على "تويتر": "وفقا لمرسوم صادر عن المرشد الأعلى للإمارة الإسلامية [اسم طالبان لأفغانستان]، هيبة الله أخوند زادة، أُفرج عن 350 سجينا وإعادتهم إلى الوطن اليوم من سجن لشكر جاه".

وذكرت محطة شمشاد الإخبارية، أمس السبت، أن حركة طالبان (المصنفة كجماعة إرهابية من قبل الأمم المتحدة وروسيا) أفرجت عن 340 "معتقلا سياسيا" في ولاية فراه غربي أفغانستان، وعن 40 آخرين في إقليم أوروزغان وسط البلاد.

جاء ذلك بعد أيام من أمر أخوند زادة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من جميع السجون الأفغانية.

دخلت طالبان كابول في 15 أغسطس/ آب بعد حملة عسكرية واسعة استمرت لأسابيع، مما دفع الحكومة المدنية إلى الانهيار وفرار رئيس البلاد.