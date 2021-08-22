تركيا تغرم سفينة ترفع العلم الإيطالي... صور

قررت السلطات التركية، اليوم الأحد، فرض غرامة على سفينة تجارية ترفع العلم الإيطالي.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن الغرامة التي فرضها الجانب التركي على السفينة بلغت 3.4 مليون ليرة تركية (400 ألف دولار أمريكي).

لتلويثها ميناء إزميت.. #تركيا تغرم سفينة ترفع العلم الإيطالي

حسب بيان صادر عن بلدية قوجة إيليhttps://t.co/ji40uZygnG pic.twitter.com/d7mt6j1pD7 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 22, 2021

وأصدرت بلدية قوجة إيلي التي تقع غربي تركيا، بيانا أوضحت فيه أن فرق إدارة مراقبة وحماية البيئة رصدت أثناء عمليات التفتيش الليلية وجود ملوثات أفرزت من سفينة ترفع العلم الإيطالي وتعمل بنظام "رورو" أثناء رسوها في ميناء "غولجوك".

وتابع البيان قائلا إن الفرق المختصة اتخذت تدابير عاجلة لمنع انتشار المواد الملوثة في البحر بوضعها حواجز حول السفينة، وتم تغريم السفينة " Grande Portogallo" التي تسببت بتلوث مياه خليج إزميت بمبلغ قدره 3 ملايين و411 ألف ليرة تركية.

وعمدت فرق البلدية إلى تنظيف سطح البحر من المواد الكيميائية ومشتقات البترول المتسربة من السفينة.

وكانت السلطات التركية قد احتجزت، الشهر الماضي، قاربا يقل 231 مهاجرا، أغلبهم من أفغانستان في بحر إيجة كان متجها إلى أوروبا.

ووفقا لـ"رويترز"، قال مسؤول في خفر السواحل التركي إن "المهاجرين كانوا في طريقهم إلى إيطاليا على ما يبدو".