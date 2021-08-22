زلزال مدمر بقوة 7 درجات يضرب جزر ساندويتش الجنوبية

ضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، في ساعة متأخرة من اليوم الأحد، جزر ساندويتش الجنوبية بالمحيط الأطلسي.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال في الساعة (21:33:20) بتوقيت غرينيتش.

وأشارت الهيئة الأمريكية إلى أن الزلزال وقع عن خط طول (60.303 جنوبا)، ودائرة عرض (24.999 غربا)، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وقال نظام الإنذار الأمريكي من موجات المد العاتية "تسونامي"، إنه لا يوجد تحذيرات من خطر حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي وقع بالجزر واقترب من 7.2 درجات.

Prelim M7.0 Earthquake South Sandwich Islands region Aug-22 21:33 UTC, updates https://t.co/tYgAs5F7Vz — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) August 22, 2021

كان آخر زلزال ضرب جزر ساندويتش الجنوبية، صباح اليوم، وبلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر، ولم يتم الإبلاغ عن موجات مد عاتية تسونامي.

وجزر ساندويتش الجنوبية هي أرخبيل يمثل جزءًا من منطقة "جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية" والتي تعد إقليما خارجيا تابع للمملكة المتحدة.

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