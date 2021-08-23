مسؤول بطالبان: القوات الأجنبية لم تسع لتمديد المهلة النهائية للانسحاب من أفغانستان

قال مسؤول في حركة طالبان، اليوم الاثنين، إن القوات الأجنبية في أفغانستان لم تسع لتمديد المهلة التي حددتها لمغادرة البلاد، والتي تنتهي في 31 أغسطس/آب.

وقال بايدن، أمس الأحد، إن أولوية الولايات المتحدة الأولى في كابول هي إجلاء المواطنين الأمريكيين من أفغانستان في أسرع وقت ممكن. مضيفا أنه يؤيد فرض عقوبات على حركة طالبان (المحظورة في روسيا) "إذا أساءت التصرف".

كما أعلن بايدن أنه لا يزال يخطط لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول 31 أغسطس، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام تمديد المهلة النهائية إذا لزم الأمر.

وقال: "نأمل ألا نضطر إلى التمديد"، لكنه أضاف: "سنرى ما الذي بإمكاننا فعله" في حال طلب منه ذلك قادة أجانب.

كما أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القوات الأمريكية وسعت حدود مطار كابول في إطار جهودها لتسريع إجلاء أمريكيين وأفغان ومواطني دول حليفة.

وأقر أن طالبان تتعاون في تلك الجهود، لكن "الموقف لا يزال خطيرا".

في سياق آخر، أكد بايدن أن

" الدعم الأمريكي لأفغانستان سيتواصل" رغم الانسحاب العسكري من البلاد، مضيفا أن "الوضع الأمني في أفغانستان يتغير بسرعة".

وكان الرئيس جو بايدن قد قال الأسبوع الماضي، إن القوات الأمريكية قد تبقى في أفغانستان بعد الموعد النهائي المحدد للانسحاب في 31 أغسطس لإجلاء الأمريكيين، وفقا لرويترز.

يذكر أنه في 15 أغسطس/آب استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة، فيما بقيت ولاية بنغشير الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.



وجاءت سيطرة طالبان على معظم أراضي البلاد لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع، تزامنا مع عملية انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، والمقرر اكتمالها في 11 من الشهر المقبل، وبعد مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد "حقنا للدماء".

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